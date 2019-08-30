В рамках "PROлето" на Сахарова 31 августа выступят известные артисты

Вход на концерт бесплатный

Музыкальный фестиваль "PROлето" пройдет на проспекте Академика Сахарова 31 августа. Его хедлайнером станет американский певец Джейсон Деруло.

Кроме него, на фестивале выступят Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, "Дискотека авария", Sabi Miss, Кристина Си. В числе приглашенных артистов —Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

Концерт начнется в 14:00 и продлится до 20:00. Вход на мероприятие свободный.