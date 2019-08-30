Российских школьников научат стрелять

Инициаторы считают, что навыки обращения с оружием необходимы детям

Российских школьников научат обращению с огнестрельным оружием. Министерству просвещения предложили вернуть в образовательные учреждения уроки начальной военной подготовки. Авторы инициативы уверены, что такие навыки детям просто необходимы.

"Хотелось бы вспомнить историю недалекого прошлого, когда нас еще в школе воспитывали в части культуры обращения с оружием на уроках начальной военной подготовки. Мы надеемся, что наши предложения найдут свое отражение и в программах министерства образования, в школьных программах", - заявил в эфире телеканала "Россия-24" индустриальный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Это предложение – часть стратегии, которую корпорация сейчас разрабатывает совместно с Военно-промышленной комиссией и Минпромторгом, добавил представитель "Ростеха".