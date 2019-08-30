Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованной акции 31 августа

Организаторы акции получили предостережение

Столичная прокуратура предостерегла граждан от участия в несогласованном публичном мероприятии, запланированном на 31 августа. Согласно опубликованным в Сети призывам, участники акции "Против политических репрессий" намерены пройти от Чистых Прудов до Пушкинской площади.

"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти г. Москвы в установленном порядке не согласовано, - говорится на сайте прокуратуры. - Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность".

Ведомство вынесло организаторам акции предостережение о недопустимости нарушения закона и о грозящей ответственности.

Ранее московская полиция предостерегла граждан от участия в несогласованной акции на Хохловской площади.