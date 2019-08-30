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Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованной акции 31 августа

15:50
  • пятница
  • 30 августа 2019

Организаторы акции получили предостережение

Столичная прокуратура предостерегла граждан от участия в несогласованном публичном мероприятии, запланированном на 31 августа. Согласно опубликованным в Сети призывам, участники акции "Против политических репрессий" намерены пройти от Чистых Прудов до Пушкинской площади.   
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"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти г. Москвы в установленном порядке не согласовано, - говорится на сайте прокуратуры. - Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность". 

Ведомство вынесло организаторам акции предостережение о недопустимости нарушения закона и о грозящей ответственности.

Ранее московская полиция предостерегла граждан от участия в несогласованной акции на Хохловской площади.

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