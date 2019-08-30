Питт отобрал у Джоли дочь Шайло

Джоли слишком занята на съемках

Анджелина Джоли так увлеклась своей ролью в новом фильме "Вечные", что упустила важные события в семье. 13-летняя Шайло – биологическая дочь актрисы и Брэда Питта – решила жить с отцом.

Как сообщает New Idea, юная блондинка уже пакует чемоданы, готовясь к переезду к звездному папе. У них даже готов распорядок дня. "Шайло и Брэд будут рано вставать и отправляться в скейт-парк – или вместе готовить завтрак. Они прекрасно проведут время вдвоем", рассказал журналистам источник.

По словам инсайдера, Брэд Питт также приложил немало усилий, чтобы восстановить отношения со страшим приемным сыном Мэддоксом до его отъезда в южнокорейский колледж. Дети провели несколько дней на ранчо актера в Санта-Барбаре, и Питт просил ребят смело говорить с ним о проблемах, которые возникли в их отношениях.

"Брэд любит откровенность, и он специально отвел это время, чтобы сблизиться с детьми", - отметил источник. По его данным, актеру удалось в конце концов помириться с сыном. И теперь Мэддокс гордится отцом, который буквально перевернул всю его жизнь.

Что касается Шайло, то она проявляет все больше независимости. К примеру, на свой последний день рождения она потребовала оригинальный подарок – оплатить посещение так называемого "Подвала" в Голливуде. Это комната, в которой, по сценарию, запирает похищенных людей серийный убийца-маньяк. Отмечается, что Питт в этом развлечении не участвовал.