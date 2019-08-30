В Москве-реке выловили тело президента крупной компании

Инцидент произошел на территории Левобережного района

В пятницу из Москвы-реки спасатели извлекли тело мужчины 1971 года рождения. По факту инцидента начата доследственная проверка. По данным ведомства, на теле мужчины не выявлено признаков насильственной смерти.

На месте происшествия сейчас находится следственная группа. "В рамках проверки будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - указали в СКР.

Между тем, по данным ТАСС, погибший – Денис Щепетьев, глава крупной компании, которая специализируется на системах безопасности для бизнеса и частных лиц. У мужчины при себе были документы и пропуск в офис. Он был в деловом костюме.