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Массовое вымирание: антибиотики поставили человечество на грань катастрофы

17:00
  • пятница
  • 30 августа 2019

Счет жертв пойдет на десятки миллионов

Человечеству грозит вымирание – и случится это раньше, чем грянет катаклизм, вызванный глобальным потеплением. С мрачным прогнозом на сей раз выступили не футурологи или предсказатели – о грядущих ужасах рассказала главный санитарный врач Великобритании.
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По словам Салли Дэвис, самая серьезная угроза для человечества – устойчивость бактерий к противомикробным препаратам. По подсчетам медика, только в Великобритании супербактерии, выработавшие иммунитет к антибиотикам, будут убивать ежегодно до 10 миллионов человек. Обычные препараты против таких инфекций бессильны – так что ученым срочно надо искать решение проблемы.

Ситуацию усложняет тот факт, что антибиотики используют не только в медицине, но и в сельском хозяйстве - в качестве кормовых добавок для животных. Так что придется не только изобретать новые лекарства, но и ограничивать ввоз в Великобританию продуктов из тех стран, где не соблюдаются санитарные нормы, отметила Дэвис. Кроме того, противомикробные препараты лежат в основе современной медицины - без них невозможны хирургические вмешательства без риска получения инфекций, приводит слова британского санитарного врача ТАСС.

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