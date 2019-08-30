Массовое вымирание: антибиотики поставили человечество на грань катастрофы

Счет жертв пойдет на десятки миллионов

Человечеству грозит вымирание – и случится это раньше, чем грянет катаклизм, вызванный глобальным потеплением. С мрачным прогнозом на сей раз выступили не футурологи или предсказатели – о грядущих ужасах рассказала главный санитарный врач Великобритании.

По словам Салли Дэвис, самая серьезная угроза для человечества – устойчивость бактерий к противомикробным препаратам. По подсчетам медика, только в Великобритании супербактерии, выработавшие иммунитет к антибиотикам, будут убивать ежегодно до 10 миллионов человек. Обычные препараты против таких инфекций бессильны – так что ученым срочно надо искать решение проблемы.

Ситуацию усложняет тот факт, что антибиотики используют не только в медицине, но и в сельском хозяйстве - в качестве кормовых добавок для животных. Так что придется не только изобретать новые лекарства, но и ограничивать ввоз в Великобританию продуктов из тех стран, где не соблюдаются санитарные нормы, отметила Дэвис. Кроме того, противомикробные препараты лежат в основе современной медицины - без них невозможны хирургические вмешательства без риска получения инфекций, приводит слова британского санитарного врача ТАСС.