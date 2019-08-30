Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы

Праздничные мероприятия пройдут в мае 2020 года

Российские власти направят украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом РИА Новости сообщил в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, свое намерение приехать в Москву на это мероприятие подтвердили уже более 15 лидеров, среди которых президенты Франции, Кубы, Венесуэлы и Чехии. Приглашение было направлено и президенту США Дональду Трампу, однако он пока не подтвердил свое участие.

Отметим, что главы крупных европейских стран не посещали Парад Победы с 2010 года. Тогда, 9 мая, в российской столице была канцлер ФРГ Ангела Меркель.