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Роскачество: чипсы и картофель фри опасны для здоровья

17:29
  • пятница
  • 30 августа 2019

В продуктах образуется ядовитое вещество

Картофель фри и чипсы опасны для здоровья. Роскачество не рекомендует употреблять в пищу эти популярные, но совсем не полезные продукты.
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Эксперты поясняют, что, закусывая обжаренной картошкой, россияне, фактически, жуют полимеры. Токсичное вещество акриламид образуется при приготовлении с использованием высокой температуры не только в чипсах, но и в других блюдах. Все дело в содержащемся в исходном сырье крахмале.

В результате при употреблении жареного мяса, различных снеков или выпечки в организм попадает несколько микрограммов акриламида. Если злоупотреблять такими перекусами, то вещество накапливается – а его высокие концентрации негативно влияют на здоровье.

Отрицательный эффект, по словам экспертов, можно уменьшить. Они советуют перед приготовлением подержать очищенную картошку в воде – 1-2 часа. Тогда содержание крахмала в ней сократится. А запекать картофель специалисты советуют до корочки золотистого цвета, пишут "Известия".

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