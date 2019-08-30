Роскачество: чипсы и картофель фри опасны для здоровья

В продуктах образуется ядовитое вещество

Картофель фри и чипсы опасны для здоровья. Роскачество не рекомендует употреблять в пищу эти популярные, но совсем не полезные продукты.

Эксперты поясняют, что, закусывая обжаренной картошкой, россияне, фактически, жуют полимеры. Токсичное вещество акриламид образуется при приготовлении с использованием высокой температуры не только в чипсах, но и в других блюдах. Все дело в содержащемся в исходном сырье крахмале.

В результате при употреблении жареного мяса, различных снеков или выпечки в организм попадает несколько микрограммов акриламида. Если злоупотреблять такими перекусами, то вещество накапливается – а его высокие концентрации негативно влияют на здоровье.

Отрицательный эффект, по словам экспертов, можно уменьшить. Они советуют перед приготовлением подержать очищенную картошку в воде – 1-2 часа. Тогда содержание крахмала в ней сократится. А запекать картофель специалисты советуют до корочки золотистого цвета, пишут "Известия".