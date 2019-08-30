В Москве создана крупнейшая в мире сеть творческого детского образования

В пятницу здание школы имени Глиэра посетил мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве в канун нового учебного года открылась после капитального ремонта детская музыкальная школа имени Глиера. Она была основана 85 лет назад и в последнее время сильно обветшала. Реконструкция прошла в рамках программы "Искусство - детям". Восстановлен исторический фасад здания, усилен фундамент, получили новое оформление учебные кабинеты.

В историческом здании на Большой Якиманке снова репетируют. Старейшая московская музыкальная школа имени Глиэра вернулась в родные пенаты. Отремонтированы все 28 учебных классов. Проведена перепланировка и внутренняя отделка концертного зала и фойе – в едином фирменном стиле московских школ искусств, передает "ТВ Центр".

За 100 лет своего существования это здание впервые пережило капитальный ремонт такого уровня. Он начался в прошлом году, а в пятницу - в канун Дня знаний - школа уже готова к приему учеников. В уютных светлых классах царит особая творческая атмосфера.

Педагог Елена Рензина в музыкальной школе имени Глиэра работает уже 45 лет. За эти годы выпустила не один десяток профессиональных музыкантов. Таких условий для работы, как сегодня, по словам педагога, не было никогда.

Из этих стен вышли будущие народные и заслуженные артисты страны. Вячеслав Добрынин, Валерий Халилов, Михаил Шуфутинский и Елена Соловей - все они познакомились с музыкой здесь. Сегодня здесь более 500 учеников, причем большинство из них получают музыкальное образование на бюджетной основе.

Класс гитары особенно популярен у мальчиков. Перед началом учебного года многие стараются больше репетировать, пока есть время. Не стесняются выступить и перед высокопоставленными гостями.

После общения с учащимися Сергей Собянин осматривает обновленное здание. В пятницу мэр официально открыл музыкальную школу после ремонта. Особая благодарность преподавателей за новые музыкальные инструменты, которые заметно улучшат учебный процесс.

Кроме того, сами классы сегодня оснащены специальной акустической системой, чтобы звук воспроизводился как нужно. Во время ремонта учитывалось все - и потребности современного музыкального образования, и историческая ценность самого здания.

"Сложно всегда заходить в такие старые здания, приспосабливать его, делать современным, тем не менее, мы, как и обещали, по программе "Искусство детям" движемся. Сегодня уже 114 зданий музыкальных школ, школ искусств отремонтировано, может быть, не на таком уровне, как ваша, но достойно сделаны, оснащены новым оборудованием, современным, так что программа развивается", - отметил Собянин.

Учителем музыки снова престижно работать. В рамках столичной программы "Искусство детям" власти увеличили на 30 тысяч рублей гранты преподавателям музыкальных и художественных школ.

Елена Сахно, Михаил Фёдоров, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".