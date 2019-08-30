Собянин согласился с предложением увеличить финансирование театров

Мэр Москвы поддержал предложение театральных деятелей об увеличении финансирования московских театров

Власти Москвы продолжат работу по модернизации столичных театров. Об этом заявил в пятницу Сергей Собянин в ходе встречи с представителями театральной общественности города, передает "ТВ Центр".

Мэр отметил, что число зрителей на спектаклях год от года увеличивается, хотя по количеству постановок творческие коллективы пока отстают от запланированных показателей. Власти Москвы поощряют работу театров, применяя систему грантов, которая будет реализована и в новом сезоне.

Идет работа над новыми закупками, привлечены десятки тысяч поставщиков со всей страны. Создается единое фондохранилище для реквизита. Мэр отметил, что обновляются и сами здания, в которых работают театры.

"Мы в прошлом году шесть театров сдали после реконструкции, в этом году три театра на реконструкции. Так что мы продолжаем активно развивать материальную базу", - отметил Собянин.