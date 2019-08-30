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Медведев поддержал модернизацию очистных сооружений в Астрахани

18:20
  • пятница
  • 30 августа 2019

Оборудование там морально устарело

В России предстоит реконструировать большое число водоочистных сооружений, которые исчерпали свой срок службы и не соответствуют современным нагрузкам. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Астрахань, передает "ТВ Центр".

Премьер осмотрел городскую систему канализации, введенный в эксплуатацию более полувека назад, и отметил, что оборудование, хотя и находится в работоспособном состоянии, но морально устарело. Об этом говорит и неприятный запах, распространяющийся в окрестностях станции. Необходимо заменить аэрационную систему, установить приборы контроля показателей качества воды.

 

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