Медведев поддержал модернизацию очистных сооружений в Астрахани

Оборудование там морально устарело

В России предстоит реконструировать большое число водоочистных сооружений, которые исчерпали свой срок службы и не соответствуют современным нагрузкам. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Астрахань, передает "ТВ Центр".

Премьер осмотрел городскую систему канализации, введенный в эксплуатацию более полувека назад, и отметил, что оборудование, хотя и находится в работоспособном состоянии, но морально устарело. Об этом говорит и неприятный запах, распространяющийся в окрестностях станции. Необходимо заменить аэрационную систему, установить приборы контроля показателей качества воды.