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Раскрыта истинная причина отказа Трампа от поездки в Польшу

17:55
  • пятница
  • 30 августа 2019

Ураган во Флориде – только повод

Истинная причина отказа президента США от поездки в Польшу – конфликт Дональда Трампа с Дональдом Туском. Глава Евросовета активно критикует американского лидера, у них разные позиции по многим важным вопросам.
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"Польша - сложный игрок, она переживает определенные изменения. И получается так, что Дональд Туск, который находится во главе Евросовета, активно критикует Трампа. Это играет определенную роль", - считает председатель совета международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Политолог подчеркнул, что Трамп и Туск по-разному смотрят на многие аспекты международной жизни – в частности, это касается вопроса приглашения России к участию в G7. Хотя, возможно, и погодные катаклизмы сыграли свою роль.

"Я думаю, что и ураган сыграл свою роль. Но ситуация странная, потому что Польша в целом достаточно активный на сегодняшний момент союзник Соединенных Штатов", - цитирует Быстрицкого ТАСС.

Дональд Трамп 1 и 2 сентября должен был принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Были также запланированы переговоры с польским руководством.  Однако 29 августа президент США заявил, что не поедет в Польшу – он не может оставить в тяжелый момент жителей Флориды, к которой приближается ураган "Дориан".

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