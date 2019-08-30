Россиянку задержали на Кипре по делу об убийстве

Гражданка России проводила обряд "духовного очищения"

Гражданку России задержала полиция на Кипре. Россиянку обвиняют в непредумышленном убийстве гражданки Латвии.

Следователи утверждают, что россиянка проводила обряд "духовного очищения", во время которого напоила 34-летнюю женщину отваром "аяуаска", обладающим галлюциногенными свойствами. Полиция считает, что россиянка была организатором этого мероприятия.

В церемонии, кроме двух женщин, участвовали около 20 граждан разных государств. В частности, разыскивается 42-летний колумбиец, который снабжал участников наркотическими веществами. После "очищения" женщину из Латвии срочно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.