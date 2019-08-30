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Россиянку задержали на Кипре по делу об убийстве

18:24
  • пятница
  • 30 августа 2019

Гражданка России проводила обряд "духовного очищения"

Гражданку России задержала полиция на Кипре. Россиянку обвиняют в непредумышленном убийстве гражданки Латвии.
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Следователи утверждают, что россиянка проводила обряд "духовного очищения", во время которого напоила 34-летнюю женщину отваром "аяуаска", обладающим галлюциногенными свойствами. Полиция считает, что россиянка была организатором этого мероприятия.

В церемонии, кроме двух женщин, участвовали около 20 граждан разных государств. В частности, разыскивается 42-летний колумбиец, который снабжал участников наркотическими веществами. После "очищения" женщину из Латвии срочно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

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