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"К звездам": фильм Брэда Питта произвел фурор на фестивале в Венеции

18:51
  • пятница
  • 30 августа 2019

Ленту сравнили с "Солярисом" Тарковского

Брэд Питт представил на Венецианском кинофестивале фильм "К звездам" (Ad Astra). Бывший супруг Анджелины Джоли выступил в ленте не только в качестве исполнителя главной роли, но и продюсера. Критики – как, впрочем, и зрители – от фильма в восторге.
Брэд Питт пожаловался на одиночество

По сюжету фильма, снятого режиссером Джеймсом Грэем, Питт - суровый и замкнутый в себе астронавт. Он отправляется на край Солнечной системы в поисках отца. "Эта работа стала, наверное, самой сложной в моей жизни", - рассказывает актер, отмечая, что лента на самом деле не о путешествии в космос, а о пути внутрь себя, собственного мира. И, главное – о мужестве.

Игру Питта высоко оценили критики. Фильм Джеймса Грэя "К звездам" специалисты сравнивают с такими шедеврами мирового кинематографа, как  "Солярис" Андрея Тарковского и "Космическая одиссея 2001 года" Стэнли Кубрика,  пишет издание People.

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