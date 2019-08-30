Новый генпрокурор Украины признался, что хочет крови

Рябошапка пообещал вернуть Украине деньги

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, хочет крови "в правовом смысле" и намерен каждую неделю привлекать чиновников к ответственности.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови", - приводит его слова "Сегодня.ua". Рябошапка пообещал найти и вернуть Украине "как можно больше активов, денег, которые были украдены". Он назвал это основной задачей на ближайшее время.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором депутаты Верховной Рады устроили дискуссию перед голосованием за законопроект о снятии с них неприкосновенности. Президент Украины вышел Владимир Зеленский из себя и нецензурно выругался.