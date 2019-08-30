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Сияющая Пугачева произвела фурор

19:44
  • пятница
  • 30 августа 2019

Поклонники в восхищении

Алла Пугачева в очередной раз поразила поклонников. На фотографии, которую опубликовал в Instagram супруг Примадонны Максим Галкин, подписчики увидели юную балерину. Соцсеть взорвалась восхищенными комментариями.

"Как девочка!", "Богиня!", "Куколка-балетница", "Супер!", - не сдерживали эмоций пользователи.

А Максим Галкин тем временем успел отметиться и в аккаунте своего сына Гарри.  Здесь шоумен опубликовал фото с детьми. На снимке изображена вся семья Галкина и Пугачевой. Лиза и Гарри стоят, прижавшись к Примадонне, улыбающийся Максим – рядом. Как отметили подписчики, все выглядят абсолютно счастливыми.

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