Каковы реальные доходы россиян

Формально доходы населения растут, но что кроется за статистическими данными?

Президент на неделе потребовал от правительства рассказать ему, а заодно и населению, что кабинет намерен делать для повышения доходов граждан, и в целом - для придания более устойчивой динамики роста самой экономике.

В совещаниях по экономическим вопросам на самом высоком уровне всегда оперируют макропоказателями — роста экономики, производства, ВВП. Но все это не имеет смысла, если обычный человек не чувствует улучшений в своей собственной жизни. Путин постоянно это подчеркивает на подобных встречах, передает "ТВ Центр". Но пока ситуация выглядит не так, как хотелось бы.

Рост доходов населения вовсе не вымысел экономистов. А реальный факт. Россияне за год стали получать в среднем на две тысячи рублей больше. Но и прожиточный минимум тоже повышается, обгоняя при этом инфляцию. В результате, по данным Росстата, наших сограждан, живущих за чертой бедности, то есть получающих ниже того самого прожиточного минимума, за год стало больше. И вроде бы не намного, всего на 0,2 процента, но это почти 300 тысяч человек.

"В цифрах, на бумаге, вроде бы, все неплохо. Формально доходы населения растут. Другой вопрос, что это средняя температура по больнице. А вот так, чтобы каждая группа или категория населения рассматривалась, каждый человек был посчитан и его доходы подвергались бы экспертизе — этого нет. Есть какие-то общие цифры. Общие балансы. Красивые отчеты", - рассуждает политолог Алексей Мартынов.

Как раз эта красивость совершенно не устраивают президента. "По оценке за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7 процента, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6 процента, в том числе в обрабатывающих отраслях – два процента. Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим", - отметил Путин.

Рост доходов населения экономисты прогнозируют с разной степенью оптимизма. Одни эксперты полагают, что по итогам года зарплаты вырастут в среднем на два с половиной процента. А вот в Минэкономразвития свой же прогноз в 1 процент понизили в десять раз. По мнению главы ведомства Максима Орешкина мешает закредитованность россиян, которая становится "социальной проблемой". Заемщики в среднем отдают банкам 40 процентов своих доходов, а у некоторых на это уходит две трети бюджета. Денег на потребление у людей просто не остается. А это тормозит экономику.

Какие конкретные шаги готов предложить экономический блок правительства, чтобы исправить ситуацию с ростом экономики, пока осталось за закрытыми дверями. Но, очевидно, что подход нужен комплексный.

Недостаточный рост экономики часто обосновывают якобы низкой производительностью труда в России. На самом деле зачастую не хватает в достаточной степени специалистов высокого уровня. В Нижнем Тагиле массовое увольнение хирургов в больнице №1 поначалу объяснили низкими зарплатами. Комиссия выяснила: в медучреждении не хватает персонала, доктора настолько загружены работой, что недалеко до врачебных ошибок.

Схожая ситуация и в производственной сфере. Хорошие сварщики, токари, электрики на рынке труда на вес золота. Несмотря на это, в России едва ли не каждый день открываются новые цеха, спускаются на воду корабли, заключаются контракты на экспорт нашей продукции.

Александр Огородников, "В центре событий", "ТВ Центр".