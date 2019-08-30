Предвыборная кампания в Мосгордуму выходит на финишную прямую

Кандидаты в депутаты сейчас борются за каждый голос

В следующее воскресенье в России - единый день голосования. Выборы губернаторов, в том числе в Севастополе и Санкт-Петербурге, депутатов местных парламентов, довыборы в Госдуму. Выбирать будут и в столице - по прогнозам, состав Мосгордумы может измениться очень серьезно, появится много новых лиц. С точки зрения организационно-технической выборы в Москве эксперты называют эталонными. Экспериментальное внедрение новых технологий, идет активное информирование горожан - по опросам, достучались и рассказали о предстоящем событии реально до каждого москвича, налажено реальное взаимодействие практически со всеми группами избирателей, вне конкуренции техническое оснащение - одна система электронного голосования чего стоит.

Предвыборная кампания в Мосгордуму вот-вот выйдет на финишную прямую. И оставшееся время кандидаты в депутаты стараются использовать по максимуму. Одни устраивают праздники во дворах, попутно агитируя. Другие проводят встречи с избирателями в более привычном формате. По этому пути, например, пошла кандидат в депутаты во 2-м избирательном округе Светлана Воловец.

В районе Москворечье-Сабурово расположен завод полимерных материалов. Наличие такого производства крайне сильно беспокоит местных жителей, которые обратились за помощью к лидеру движения "Зеленая Москва" Максиму Шингаркину.

"Весь объект и береговые отвалы должны подлежать комплексному обследованию", - рассказал он.

Кандидаты в депутаты Московской городской думы сейчас борются за каждый голос. И это вполне понятно. Конкуренция на выборах в столичный парламент равноценна конкурсу в престижный вуз. Всего зарегистрировано 233 человека. 171 баллотируется от политических партий. 62 идут на выборы в качестве самовыдвиженцев. При этом после многочисленных проверок было отказано в регистрации 57 кандидатам, большая часть из которых с доводами Мосгоризбиркома, кстати, согласилась. Однако были и те, кто данную ситуацию попытался использовать.

Собственно ради этого почти все кандидаты, представляющие так называемую несистемную оппозицию, и подавали документы в Мосгоризбирком, говорят политологи. Никто из них реально не планировал вести избирательную кампанию. Собирать настоящие подписи. Все было затеяно ради скандала, который быстро направили в нужное русло улиц. Причем, эксперты еще в мае прогнозировали данный сценарий, прекрасно понимая и какой город будет выбран для его реализации.

"Неслучайно Москва была выбрана этим центром. Наша несистемная оппозиция не столь сильна. И не столь многочисленна, как они об этом говорят. И поэтому им проще было сконцентрироваться в одном месте. В каком? Ну, там, где больше всего дипломатов и иностранных журналистов. Ну и традиционно подключились подконтрольные части западных государств СМИ. Такие, как "DW", "Голос Америки", "Радио Свобода", - рассказал председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

В связи с этим, например, сотрудников русской редакции немецкой телерадиокомпании "DW" уже намерены пригласить на разговор в Госдуму. Обсуждать, очевидно, будут в том числе и публикацию от имени редакции в "Твиттере", которую можно расценить как призыв присоединиться к акции протеста.

Впрочем, "DW" тут отнюдь не одинок. Достаточно пробежаться по заголовкам "Радио Свободы", "Голоса Америки" или "BBC", после прочтения которых складывается впечатление, что выборы в Мосгордуму нечестные, российская власть устраивает репрессии и поэтому все москвичи должны выйти протестовать. При этом сами западные СМИ все обвинения отвергают, заявляя, что участвовать в протестах они не призывали. В том же духе высказалось и посольство США, на сайте которого была опубликована карта с обозначениями времени и мест, где будут проходить несанкционированные акции в Москве.

Что это, если не прямое вмешательство во внутренние дела независимого государства? Причем, по вполне отработанной схеме. Сначала информационная подготовка в СМИ и соцсетях для мобилизации своих сторонников. Затем различные незаконные акции с целью спровоцировать побольше задержаний ради нужных снимков и броских заголовков в западных СМИ. Для всего это был нужен лишь повод, которым и стали выборы в МГД.

Само же голосование, в контексте избрания в столичный парламент или целей сделать город лучше, никого реально не интересуют. Ни кандидатов от "несистемной" оппозиций, ни уж тем более их кураторов. В отличие от простых москвичей, которые сами должны решить, кто будет представлять их интересы в городском парламенте.

"От нашего выбора будет зависеть очень много. Наш великий исторический город, несмотря на материальную красоту, богат нами — людьми, нашими детьми, нашими внуками и ради них надо прийти на выборы и проголосовать", - заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Впрочем, кое-кому приходить на участки будет не обязательно. 8 сентября проголосовать независимо от своего местоположения смогут жители трех избирательных округов — первого, десятого и тридцатого, куда входят Зеленоград, Бибирево, Лианозово и Чертаново. Для этого понадобится лишь компьютер или смартфон. Система электронного голосования на неделе прошла уже четвертый этап тестирования.

При этом времени на то, чтобы определиться за кого из кандидатов отдать свой голос, у москвичей уже не так много. До выборов в Мосгордуму осталось всего восемь дней.

Александр Панюшкин, Николай Жуков, Геннадий Свищенков, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".