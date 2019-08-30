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Зеленский отобрал Нацгвардию у Авакова

19:59
  • пятница
  • 30 августа 2019

Законопроект появился на сайте Рады

Национальная гвардия Украины должна подчиняться непосредственно президенту. Так решил Владимир Зеленский. Законопроект с поправками украинского лидера опубликован на сайте Верховной рады.
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Сейчас Нацгвардия входит в систему Министерства внутренних дел и подчиняется, фактически, главе ведомства. На этом посту парламента оставил Арсена Авакова. Считается, что именно Аваков создал Нацгвардию на основе подчинявшихся ему добровольческих батальонов – в частности, печально известного "Азова".

Однако теперь глава МВД может лишиться удобного инструмента. "Деятельность Национальной гвардии Украины направляется президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины", - говорится в предложенном Зеленским законопроекте.

Верховная рада IX созыва собралась на первое заседание 29 августа. Депутаты избрали спикера парламента, утвердили новое правительство Украины в составе 15 министров и двух вице-премьеров. Арсен Аваков остался на своем посту, напоминает ТАСС.

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