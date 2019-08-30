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Южнокорейский президент раздает щенков Ким Чен Ына

20:28
  • пятница
  • 30 августа 2019

Это потомство собаки породы пхунсан

Шестеро щенков охотничьей породы пхунсан нашли новых хозяев. Они родились у собаки Гоми, которую подарил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину северокорейский лидер Ким Чен Ын.
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"Шестеро щенков, родившихся у Гоми, в последний раз прогуливаются по резиденции президента. Вскоре они переедут на постоянное жительство в мэрии Сеула, Инчхона, Тэчжона и Кванджу", - сообщила администрация Мун Чжэ Ина в Twitter.

Собак породы пхунсан разводят на севере Корейского полуострова. Их отличает густая белоснежная шерсть. Сильные и выносливые псы легко переносят морозы. Корейцы используют их для охоты на крупных животных.

Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину на память о межкорейском саммите двух собак – вторую зовут Сонгканг. Встреча двух лидеров состоялась 18-20 сентября 2018 года. А щенки у Гоми появились на свет в ноябре.

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