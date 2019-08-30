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Робота "Федора" включили с помощью гаечного ключа

21:27
  • пятница
  • 30 августа 2019

Космонавты уже намеревались браться за молоток

Робот "Федор", удобно устроившись в модуле "Поиск" на Международной космической станции, не желал включаться в работу. Российский космонавт Алексей Овчинин пытался нажать кнопку подачи электропитания даже гаечным ключом – и уже подумывал о том, чтобы взяться за молоток.
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"Может, по ней молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь - никакого эффекта", - пожаловался Овчинин Александру Скворцову. Его коллега находился в модуле "Звезда", он был облачен в экзоскелет, который позволяет дистанционно управлять роботом.

Специалисты ЦУП предложили заменить аккумуляторные батареи. Однако Овчинину в конце концов удалось включить "Федора". "Леша, я тебя вижу. Достаточно хорошее изображение, четкое", - сказал Скворцов, который наблюдал за происходящим через камеры робота. А позже космонавт смог пошевелить пальцами "Федора".

Робота "Федора" доставил на околоземную орбиту 22 августа корабль "Союз МС-14". Стыковка с МКС удалась со второй попытки, через пять суток. На Землю корабль доставит "Федора" в ночь на 7 сентября, передает РИА Новости.

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