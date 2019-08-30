Минус два Дональда: Туск отказался ехать в Польшу

Глава Евросовета уверен, что его в Варшаве не ждут

Председатель Европейского совета Дональд Туск не поедет в Польшу на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Бывший польский премьер уверен, что в Варшаве его не ждут.

"У меня нет никаких сомнений в том, что организаторы этих важных мероприятий поступают так, чтобы дать понять, что они не хотят меня там видеть. А я никогда не навязываю свое присутствие, когда знаю, что меня не ждут", - прокомментировал Туск шаг польских властей, которые прислали ему приглашение только 29 августа.

Ранее от поездки в Польшу отказался президент США Дональд Трамп, сославшись на ураган "Дориан", который приближается к побережью Флориды. Однако некоторые эксперты считают, что отказ американского лидера объясняется его неприязненными отношениями с главой Евросовета.

Организаторы мероприятий не пригласили в Варшаву президента России Владимира Путина – объяснив это тем, что 1 сентября 1939 года СССР еще не участвовал в войне. В знак солидарности с российским лидером от участия в мероприятиях отказались приглашенные президенты Белоруссии и Армении – Александр Лукашенко и Армен Саркисян, напоминает ТАСС.