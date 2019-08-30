ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минус два Дональда: Туск отказался ехать в Польшу

22:05
  • пятница
  • 30 августа 2019

Глава Евросовета уверен, что его в Варшаве не ждут

Председатель Европейского совета Дональд Туск не поедет в Польшу на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Бывший польский премьер уверен, что в Варшаве его не ждут.
Туск поспорил с Трампом о дружбе ЕС и США

"У меня нет никаких сомнений в том, что организаторы этих важных мероприятий поступают так, чтобы дать понять, что они не хотят меня там видеть. А я никогда не навязываю свое присутствие, когда знаю, что меня не ждут", - прокомментировал Туск шаг польских властей, которые прислали ему приглашение только 29 августа.

Ранее от поездки в Польшу отказался президент США Дональд Трамп, сославшись на ураган "Дориан", который приближается к побережью Флориды. Однако некоторые эксперты считают, что отказ американского лидера объясняется его неприязненными отношениями с главой Евросовета.

Организаторы мероприятий не пригласили в Варшаву президента России Владимира Путина – объяснив это тем, что 1 сентября 1939 года СССР еще не участвовал в войне. В знак солидарности с российским лидером от участия в мероприятиях отказались приглашенные президенты Белоруссии и Армении – Александр Лукашенко и Армен Саркисян, напоминает ТАСС.

Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп и Дональд Туск
Дональд Трамп и Дональд Туск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.