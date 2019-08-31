ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого сына

10:18
  • суббота
  • 31 августа 2019

Женщина пыталась инсценировать похищение ребёнка

В Башкирии найден мёртвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели, пока его мать спала. Женщина заявила о пропаже ребёнка несколько дней назад, его искали полиция, спасатели и волонтёры. Сегодня, 31 августа стало известно, что мать призналась в убийстве ребёнка: она его задушила, положила тело в кусты крапивы рядом с домом и пошла спать, сообщает "Комсомольская правда".

На следующий день женщина заявила о пропаже сына в полицию, пытаясь тем самым отвести от себя подозрения. По какой причине жительница села Измайлово Юлия Хабирова пошла на преступление, выясняют следователи.

Главное сегодня
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.