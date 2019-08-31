В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого сына

Женщина пыталась инсценировать похищение ребёнка

В Башкирии найден мёртвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели, пока его мать спала. Женщина заявила о пропаже ребёнка несколько дней назад, его искали полиция, спасатели и волонтёры. Сегодня, 31 августа стало известно, что мать призналась в убийстве ребёнка: она его задушила, положила тело в кусты крапивы рядом с домом и пошла спать, сообщает "Комсомольская правда".

На следующий день женщина заявила о пропаже сына в полицию, пытаясь тем самым отвести от себя подозрения. По какой причине жительница села Измайлово Юлия Хабирова пошла на преступление, выясняют следователи.