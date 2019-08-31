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В Москве скептически отнеслись к словам главы МИД Украины о войне

10:20
  • суббота
  • 31 августа 2019

Министр дал амбициозное обещание

В России поставили под сомнение озвученные на Украине планы по урегулированию кризиса на юго-востоке страны. Сенатор Алексей Пушков сомневается в том, что Киеву удастся за полгода остановить войну в Донбассе.

"Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно", - написал Пушков у себя в Twitter. Он в очередной раз напомнил Киеву о необходимости выполнять Минские соглашения и для начала прекратить обстрелы в Донбассе.

Напомним, что накануне, 30 августа вновь назначенный глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу ведомству за шесть месяцев добиться прогресса в разрешении ситуации на юго-востоке страны.

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