В Сирии начнут делать операции по трансплантации органов

Помощь местным врачам оказывают российские специалисты

Российские врачи передают сирийским коллегам опыт в проведении сложнейших операций по трансплантации органов. В скором времени их начнут проводить в крупнейшей больнице страны в Дамаске.

Специально для этого сейчас строится новый корпус, где будут оборудованы современные операционные. Стоимость проекта – семь миллиардов сирийских фунтов, примерно в такую же сумму обойдётся и закупка медицинского оборудования в соседнем Ливане, России, Китае и Иране, сообщает "ТВ Центр".

Здание начали возводить еще в 2009 году, однако из-за войны строительство прервалось. Многие специалисты были вынуждены покинуть страну. Сейчас ситуация кардинально меняется. Среди первоочередных задач - подготовка молодых медиков. В клинике уже работают 1700 врачей, пациенты приезжают со всей страны. Лечение проводится бесплатно.