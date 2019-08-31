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В Сирии начнут делать операции по трансплантации органов

10:10
  • суббота
  • 31 августа 2019

Помощь местным врачам оказывают российские специалисты

Российские врачи передают сирийским коллегам опыт в проведении сложнейших операций по трансплантации органов. В скором времени их начнут проводить в крупнейшей больнице страны в Дамаске.

Специально для этого сейчас строится новый корпус, где будут оборудованы современные операционные. Стоимость проекта – семь миллиардов сирийских фунтов, примерно в такую же сумму обойдётся и закупка медицинского оборудования в соседнем  Ливане, России, Китае и Иране, сообщает "ТВ Центр".

Здание начали возводить еще в 2009 году, однако  из-за войны строительство прервалось.  Многие специалисты были вынуждены покинуть страну. Сейчас ситуация  кардинально меняется.  Среди первоочередных задач - подготовка молодых медиков.  В клинике уже работают 1700 врачей, пациенты приезжают со всей страны.  Лечение проводится бесплатно.

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