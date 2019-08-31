В московских аэропортах задержаны сотни рейсов

Столицу окутал густой туман

В московских аэропортах из-за сильного тумана задержано или отменено более ста рейсов. Под утро столичный регион окутал густой туман, видимость уменьшилась до 300 метров.

Между тем организаторы авиасалона МАКС, который проходит в эти дни в подмосковном Жуковском, ожидают, что утренний туман не повлияет на время начала демонстрационных полётов, старт которых запланирован на 11:00 мск. По оценкам организаторов МАКСа, сегодня, 31 августа площадку посетят не менее ста тысяч человек, сообщает ТАСС.