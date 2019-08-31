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НОВОСТИ

В Хабаровском крае из-за ливней нарушено сообщение между городами

11:12
  • суббота
  • 31 августа 2019

Регион переживает новую волну паводка

Хабаровский край переживает новую волну паводка. Уровень реки в районе Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся на 19 сантиметров, а во Владивосток тропические ливни принесли месячную норму осадков. В городе остаются подтопленными дороги, пригородные территории, жилые дома.

Подтопления сохраняются и в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сёл отрезаны водой.  В регионе продолжает действовать режим ЧС.  Только в одном Владивостоке стихия нанесла ущерб на 100 миллионов рублей. К ликвидации последствий паводка привлекли полторы тысячи человек и 470 единиц техники. Здесь прочищают ливневые канализации и убирают завалы на дорогах. Последствия паводка власти Приморья планируют ликвидировать за два дня, сообщает "ТВ Центр".

Аварийно-восстановительные работы идут в Хабаровском крае и Амурской области, также пострадавших от прошедших ливней. Река Амур разлилась из-за обильных осадков. В свободном плавании - автомобили, дома и животные. Некоторые населённые пункты отрезаны от краевых центров. Спасатели инспектируют подтопленные районы.

В Амурской области специалисты приступили к дезинфекции жилых домов и приусадебных участков. Тем временем вода медленно уходит из населённых пунктов. Восстановительным работам помогает погода, дожди прекратились и на ближайшие дни новых ливней синоптики не обещают.

Юлия Стёпина, "ТВ Центр".

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Спасатели МЧС работают в зоне паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Спасатели МЧС работают в зоне паводка
Спасатели МЧС работают в зоне паводка
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