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К побережью США приближается разрушительный ураган

10:52
  • суббота
  • 31 августа 2019

Началась эвакуация населения

На Багамских островах идёт эвакуация в связи с приближением урагана "Дориан". Он усилился до четвертой категории из пяти возможных. Скорость ветра в эпицентре превысила 200 километров в час. Ожидается, что стихийное бедствие обрушится на архипелаг в эти выходные, а в понедельник, 2 сентября достигнет побережья США, сообщает "ТВ Центр".

Во Флориде объявлено чрезвычайное положение, жителей призвали запастись провизией на неделю или и вовсе покинуть штат. На заправках очереди, порт Майями покидают яхты. На мысе Канаверал готовятся при необходимости перевезти в безопасное место огромную мобильную пусковую установку для космических ракет, чтобы она не рухнула на землю во время урагана.

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