Почему мировые лидеры отказываются от участия в торжествах по случаю юбилея начала Второй мировой

Не приедут Дональд Трамп и Дональд Туск

Мировые лидеры один за другим отказываются от поездки в Польшу на празднование юбилея начала Второй мировой войны. Список пополнил глава Евросовета Дональд Туск. Причину он озвучил прямо. "Организаторы мероприятий не хотят видеть меня там, и я никогда не навязываюсь со своим присутствием, когда я знаю, что мне не рады", - сказал политик.

У Туска сложные отношения с Варшавой, основанная им партия сейчас находится в оппозиции. В своё время представители Польши были единственными в Европарламенте, кто не поддержал соотечественника Туска в назначении на пост главы Евросовета.

Ранее Дональд Трамп отменил визит в Польшу на фоне приближающегося урагана. Ничего убедительнее придумать не мог - сразу же задались вопросом злопыхатели. В Варшаве, однако, отнеслись с пониманием. "Это решение полностью понятно. Речь идет о реальной угрозе. Мы все досконально помним, что предыдущий ураган, который затронул Флориду, кроме материальных потерь, нес угрозу жизни граждан Соединенных Штатов. Поэтому решение президента США быть на месте полностью понятно", - озвучил позицию Варшавы министр обороны Мариуш Блащак.

Российскую делегацию в Варшаву не пригласили. Ранее Трамп обозначил курс на сближение с Москвой, не исключив возможность приглашения на G7 представителей России. Отсутствие американского лидера огорчает не только Варшаву, но и Киев. Встретится с Дональдом Трампом планировал Владимир Зеленский, можно было бы отчитаться о проделанной работе. Теперь Зеленскому придется разговаривать только с коллегой Дудой, сообщает "ТВ Центр".

Отношения Украины и Польши в последнее время ухудшились на фоне вопросов исторической памяти. В Киеве прославляют запрещенные в России ОУН и УПА, Варшава осуждает геноцид поляков и не может забыть волынскую резню. Вместе с тем Польша устраивает торжества по случаю начала кровопролитной войны - именно так официально называются предстоящие мероприятия. На приезд канцлера ФРГ Ангелы Меркель уже появилась реплика - спустя 80 лет поляки снова встречают в Варшаве Германию.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".