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В Праге закрыли брезентом памятник маршалу Коневу

12:08
  • суббота
  • 31 августа 2019

Посольство России выступило с заявлением

Решение пражских властей скрыть памятник маршалу Коневу оскверняет память освободителей чешской столицы. Об этом заявили в посольстве России в республике.

Руководство района, где стоит монумент, решило закрыть его брезентом. Формальным поводом стало то, что недавно вандалы облили памятник краской. Отмывать его не стали, а решили спрятать под тканью и строительными лесами, а заодно подняли вопрос о том, чтобы перенести монумент на территорию нашего посольства или передать в одну из частных коллекций, сообщает "ТВ Центр".

Такие действия вызвали возмущение жителей Праги и руководства страны. Решение столичных властей открыто осудил пресс-секретарь президента Чехии.

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Памятник маршалу Коневу закрыли брезентом в Праге
Памятник маршалу Коневу закрыли брезентом в Праге
Памятник маршалу Коневу закрыли брезентом в Праге
Памятник маршалу Коневу закрыли брезентом в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
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