Куда сходить в выходные в Москве

Фестивали, концерты и конкурсы

В эти выходные в Москве пройдёт множество развлекательных, музыкальных и познавательных мероприятий. На ВДНХ открылся международный фестиваль идей и технологий "Руками". Это первый и самый массовый фестиваль идей и технологий, он соберёт почти две сотни изобретателей из самых разных областей.

Посетители смогут пообщаться с умным домом, поболеть на трибунах во время "Битвы роботов" или даже научиться управлять предметами силой мысли. Самым зрелищным экспонатом стала машина Голдберга, её собрали специально к празднику. Это устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом, как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по принципу домино.

В парке искусств "Музеон" ровно в полдень стартует фестиваль творчества "Яркие люди", здесь стираются границы между сценой и зрителем. Каждый может не только посмотреть, но и принять участие в театральных шоу и уличных перформансах. Помогут в этом известные московские художники, дизайнеры, режиссёры и хореографы, сообщает "ТВ Центр".

На проспекте Академика Сахарова сегодня пройдёт концерт на фестивале "PRO ЛЕТО". Свою высоту покоряют и участники авиасалона МАКС, который 1 сентября завершает работу. А на фестивале "Спасская башня" сегодня москвичи и гости города смогут посмотреть выступления всадников и молодёжных почётных караулов.