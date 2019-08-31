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Куда сходить в выходные в Москве

11:41
  • суббота
  • 31 августа 2019

Фестивали, концерты и конкурсы

В эти выходные в Москве пройдёт множество развлекательных, музыкальных и познавательных мероприятий. На ВДНХ открылся международный фестиваль идей и технологий "Руками". Это первый и самый массовый фестиваль идей и технологий, он соберёт почти две сотни изобретателей из самых разных областей.

Посетители смогут пообщаться с умным домом, поболеть на трибунах во время "Битвы роботов" или даже научиться управлять предметами силой мысли. Самым зрелищным экспонатом стала машина Голдберга, её собрали специально к празднику. Это устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом, как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по принципу домино.

В парке искусств "Музеон" ровно в полдень стартует фестиваль творчества "Яркие люди", здесь стираются границы между сценой и зрителем. Каждый может не только посмотреть, но и принять участие в театральных шоу и уличных перформансах. Помогут в этом известные московские художники, дизайнеры, режиссёры и хореографы, сообщает "ТВ Центр".

На проспекте Академика Сахарова сегодня пройдёт концерт на фестивале  "PRO ЛЕТО". Свою высоту покоряют и участники авиасалона МАКС, который 1 сентября завершает работу. А на фестивале "Спасская башня" сегодня москвичи и гости города смогут посмотреть выступления всадников и молодёжных почётных караулов. 

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Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Международный авиационно-космический салон МАКС
Международный авиационно-космический салон МАКС
Международный авиационно-космический салон МАКС
Международный авиационно-космический салон МАКС
Праздничное шествие на ВДНХ
Праздничное шествие на ВДНХ
Отдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
Мирей Матье на Красной площади
Мирей Матье на Красной площади
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Салют над Красной площадью
Салют над Красной площадью
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