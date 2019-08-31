В Петербург из Арктики привезли редкие образцы советской техники

Части самолётов и грузовиков доставило научное судно "Михаил Сомов"

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" доставило на отдалённые полярные станции продукты, топливо, стройматериалы и оборудование. После выполнения миссии, ледокол привёз из Арктики редкие образцы военной техники, в том числе, фрагменты первого советского бомбардировщика.

Маршрут пролегал по Белому, Баренцеву и Карскому морям. Судно прошло около трех тысяч морских миль. Два месяца в арктических водах и льдах океан проверял его на прочность.

Ледокол доставил на самую северную в архипелаге Земли Франца-Иосифа станцию новое оборудование для зондирования атмосферы. К некоторым островам "Михаил Сомов" подойти не мог и ящики доставлял на берег вертолёт, который во время морских переходов располагался на специальной площадке на корме. Как рассказал начальник экспедиции Дмитрий Ларионов, вертолёт может работать в шторм и поднимать груз до трёх тонн.

Вместе с сотрудниками Росгидромета на острове Вайгач высадились волонтёры. Их совместный проект направлен на защиту людей от белых медведей. Вдоль этого участка проходит путь миграции краснокнижных хищников, сотрудники метеостанции встречаются с ними каждую неделю. Любопытные мишки иногда целыми семьями наведываются к человеку в гости, пытаются забраться в окна, ищут еду. Чтобы отвадить незваных гостей полярники использовали свето-шумовые патроны и даже клаксоны грузовиков, но чаще всего просто прятались в укрытии.

Новая система защиты предусматривает решётки на окнах и лёгкие, но прочные ограждения по периметру зданий. А под козырьками крыш разместятся камеры наблюдения, сообщает "ТВ Центр".

Судно доставило на большую землю довоенную и очень редкую технику: фрагменты фюзеляжа и крыла первого советского бомбардировщика ТБ-1, ходовые части самосвалов, тракторов и даже аэросаней. Все это станет частью экспозиции музейного арктического центра в Санкт-Петербурге.

Через несколько дней "Михаил Сомов" снова отправится в экспедицию. Курс будет взят на Чукотку, остановки запланированы вблизи метеостанций и в полярных портах. Ожидается, что в Архангельск судно вернется в конце ноября.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".