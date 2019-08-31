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Завершилось благоустройство площади у Российской государственной библиотеки

10:55
  • суббота
  • 31 августа 2019

Строители возвели новую лестницу

Завершилось комплексное благоустройство площади перед зданием Российской государственной библиотеки. Работы начались там в начале  лета. Строители заново замостили территорию, отремонтировали постамент памятника Фёдору Достоевскому, а вокруг него разбили большой газон и установили скамейки.

Самой трудоёмкой для специалистов оказалась замена гранитных ступеней лестницы, ведущей ко входу в библиотеку. Лестница была построена в 1930-е годы. По технологии того времени гранитные камни ступеней были уложены на бетонные монолитные основания поверх песчаной подушки. Это привело к тому, что со временем конструкция пришла практически в аварийное состояние.

Основание под ступенями было повреждено, а местами и вовсе отсутствовало. Арматура покрылась ржавчиной, ступени стали будто бы разъезжаться — одна могла быть существенно выше другой. На граните были сколы, повреждения и трещины. В связи с этим было принято решение полностью заменить ступени.

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