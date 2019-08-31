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В Москве стартует бесплатная вакцинация от гриппа

12:06
  • суббота
  • 31 августа 2019

Прививку можно сделать в поликлиниках, центрах "Мои документы" и в парках

4 сентября в Москве стартует масштабная вакцинация от гриппа. Прививки можно будет сделать бесплатно в поликлиниках, у станций метро, в парках и в центрах "Мои документы". Всего в столице будут работать 65 пунктов мобильной вакцинации.

По словам руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, сезонная вакцинация от гриппа пользуется популярностью у москвичей. В этом году защитить себя от осенних вирусных инфекций станет еще проще. Процедура не займёт более 15 минут после предъявления паспорта, осмотра врача и измерения температуры.

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