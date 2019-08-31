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Москва провожает лето грандиозным фестивалем

13:17
  • суббота
  • 31 августа 2019

Он проходит на 22 площадках столицы

В Москве стартовал фестиваль "PRO лето", основные площадки - проспект Академика Сахарова и ВДНХ. Большой концерт в центре начнётся в 14 часов. Перед зрителями выступят "Дискотека Авария", Саби Мисс, Dava, Monmart, Ольга Бузова, Раса, Мот, Artik & Asti, Cygo, Тима Белорусских, Alekseev, "Против правил", Elvira T, Алексей Воробьев, Кристина Си, а также специальный иностранный гость, имя которого пока держат в секрете. На главной выставке страны популярные музыканты будут выступать вечером.

Всего же на 22 площадках по всему городу будут проходить концерты, мастер-классы, лекции, встречи с популярными блогерами, спортивные соревнования мирового уровня, ярмарки и выступления военных оркестров со всего мира.

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