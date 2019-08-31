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В "Активном гражданине" стартовал новый проект

13:27
  • суббота
  • 31 августа 2019

Москвичи смогут предложить свои идеи "Электронного дома"

В популярном у москвичей проекте "Активный гражданин" появился "Электронный дом". На этой площадке горожане смогут предложить свои идеи и обсудить с другими участниками мировой опыт использования цифровых технологий в управлении домом. Новый краудсорсинг-проект заработает 10 сентября.

Перед стартом проекта запущено специальное голосование, состоящее из двух частей. В первой активные граждане ответят, будут ли они принимать участие в краудсорсинг-проекте "Электронный дом", а во второй укажут, пользуются ли они сервисом "Электронный дом", пилотную версию которого запустили в феврале 2018 года.

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