В "Активном гражданине" стартовал новый проект

Москвичи смогут предложить свои идеи "Электронного дома"

В популярном у москвичей проекте "Активный гражданин" появился "Электронный дом". На этой площадке горожане смогут предложить свои идеи и обсудить с другими участниками мировой опыт использования цифровых технологий в управлении домом. Новый краудсорсинг-проект заработает 10 сентября.

Перед стартом проекта запущено специальное голосование, состоящее из двух частей. В первой активные граждане ответят, будут ли они принимать участие в краудсорсинг-проекте "Электронный дом", а во второй укажут, пользуются ли они сервисом "Электронный дом", пилотную версию которого запустили в феврале 2018 года.