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Участок Филёвской линии закрыли на два дня

13:40
  • суббота
  • 31 августа 2019

Движение запустят 2 сентября

В Москве закрыли на выходные участок Филёвской линии метро. Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами. Поезда не ходят 31 августа и 1 сентября между "Киевской" и "Кунцевской".

От станции "Киевская" Филёвской линии можно доехать до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. "Кунцевская" работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии. В обычном режиме станции возобновят работу утром в понедельник, 2 сентября.

Найти место посадки в автобус и выбрать маршрут помогают инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они дежурят на временно закрытых станциях, а также на "Киевской", "Кунцевской" и "Александровском саду". За порядком на станциях "Киевская" и "Кунцевская" следят сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Также изменилась схема движения транспорта. На участке Большой Дорогомиловской улицы от улицы Раевского до площади Киевского Вокзала ввели выделенную полосу для общественного транспорта. Кроме того, запрещено останавливаться и парковать автомобили на части Украинского бульвара, улице Барклая, набережной Тараса Шевченко. Всю информацию о бесплатных автобусах, схеме движения автотранспорта и местах парковки можно найти на сайте mos.ru.

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