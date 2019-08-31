Шаманские обряды и танцы под барабаны: необычный концерт в парке "Зарядье"

На сцене амфитеатра выступят музыканты из Южной Кореи

На сцене большого амфитеатра парка "Зарядье" 31 августа пройдёт необычный концерт в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". В парке выступит группа "Хан-нури" из Южной Кореи.

На суд зрителей музыканты представят танцы и песни под барабаны, театрализованную сатиру, шаманские обряды, акробатику и хождение по канату.

"Хан-нури" переводится с корейского как "Единый мир". В состав коллектива входят студенты и выпускники Корейского национального университета искусств. С 1998 года музыкальная группа ведёт активную деятельность по популяризации национальной культуры.

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в столице ежегодно. В этом году он заканчивается 1 сентября, основные концерты и выступления проходят на Красной площади.