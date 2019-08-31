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Старые обиды: в Латвии открестились от советского прошлого

12:58
  • суббота
  • 31 августа 2019

В Риге забыли историю

Латвия в очередной раз продемонстрировала отсутствие исторической памяти. В МИДе страны заявили, что в составе СССР никогда не было прибалтийских республик, сообщает Sputnik Латвия. В Риге снова прозвучала старая мантра о советской оккупации.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс решил ответить на пост в Twitter российского МИДа о независимости Латвии, Литвы и Эстонии, которую они обрели в начале 90-х годов.

"Это событие породило надежду на то, что балтийские республики Советского Союза станут современными и демократическими правовыми государствами, но, к сожалению, этого так никогда и не произошло", - считают в Москве.

На это глава латвийского МИДа заявил: "Здесь никогда не было советских балтийских республик. Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость и теперь являются современными, независимыми и правовыми государствами".

С похожими заявлениями и обвинениями в адрес России ранее выступали Литва и Эстония. В Вильнюсе и Таллине полагают, что в состав СССР их ввели насильно и никакой советской истории не признают.

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