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Грандиозная битва шеф-поваров пройдёт в Москве

13:27
  • суббота
  • 31 августа 2019

Участники будут готовить авторское варенье

В эти выходные москвичи смогут посмотреть на битву поваров и погрузиться в мир науки. Кулинарные баттлы пройдут 31 августа в рамках фестиваля "Цветочный джем" на 12 площадках, а 1 сентября посетителей ждут научные шоу в честь Дня знаний.

Лучшие повара будут готовить авторское варенье из предложенных ягод, оценивать их будут зрители. Финал конкурса пройдёт 7 сентября.

В первый день осени на площадках фестиваля "Цветочный джем" юные гости смогут поучаствовать в научно-развлекательных шоу. Посетителей ждут фонтан из молний, химическое варенье, крио-шоу, мороженое из азота и другие удивительные вещи.

В выходные для гостей также подготовлена экскурсионная программа - прогулки по бульварам, садам и паркам Москвы, 31 августа ведущие российские флористы представят дизайнерские композиции на цветочном шоу.

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