Прокуратура обратилась к желающим выйти на несогласованную акцию 31 августа

Участников предупредили об ответственности

Московская прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованных массовых публичных мероприятиях. В социальных сетях распространяются призывы принять участие в шествии "Против политических репрессий" по бульварам столицы 31 августа.

"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Организатору шествия Любови Соболь уже вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности, установленной российским законодательством.