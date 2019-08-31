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Прокуратура обратилась к желающим выйти на несогласованную акцию 31 августа

12:58
  • суббота
  • 31 августа 2019

Участников предупредили об ответственности

Московская прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованных массовых публичных мероприятиях. В социальных сетях распространяются призывы принять участие в шествии "Против политических репрессий" по бульварам столицы 31 августа.

"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Организатору шествия Любови Соболь уже вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности, установленной российским законодательством.

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