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Кадыров доложил Путину о развитии Чечни

14:39
  • суббота
  • 31 августа 2019

В республике создаются новые рабочие места

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. В начале беседы Кадыров доложил Путину об открытии самой большой в Европе мечети, затем передал главе государства слова признательности за оказание поддержки.

Говоря о социально-экономическом развитии, глава Чечни отметил положительную динамику. Инвестиции в основной капитал по итогам первого полугодия выросли более чем в два раза. Создаются новые рабочие места и реализуются более 600 проектов стоимостью почти 230 миллиардов рублей, сообщает "ТВ Центр".

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Владимир Путин и Рамзаном Кадыровым
Владимир Путин и Рамзаном Кадыровым
Владимир Путин и Рамзаном Кадыровым
Владимир Путин и Рамзаном Кадыровым
Владимир Путин и Рамзаном Кадыровым
Владимир Путин и Рамзаном Кадыровым
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