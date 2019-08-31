Кадыров доложил Путину о развитии Чечни

В республике создаются новые рабочие места

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. В начале беседы Кадыров доложил Путину об открытии самой большой в Европе мечети, затем передал главе государства слова признательности за оказание поддержки.

Говоря о социально-экономическом развитии, глава Чечни отметил положительную динамику. Инвестиции в основной капитал по итогам первого полугодия выросли более чем в два раза. Создаются новые рабочие места и реализуются более 600 проектов стоимостью почти 230 миллиардов рублей, сообщает "ТВ Центр".