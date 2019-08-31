Путин поздравил главу Киргизии с Днём независимости

Президент направил праздничную телеграмму

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекову. В республике 31 августа празднуют День независимости.

Глава нашего государства высоко оценил динамичное развитие российско-киргизских отношений, налаженный политический диалог на всех уровнях, продуктивное сотрудничество, а также партнёрское взаимодействие в рамках евразийской интеграции, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией.