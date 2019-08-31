Россия перенесёт частицу Вечного огня в Словению

В Александровском саду прошла торжественная церемония

В Александровском саду Москвы состоялась церемония переноса частицы Вечного огня. Уже завтра спецбортом Минобороны России её доставят в столицу Словении - Любляну.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители Российского исторического общества, оборонного ведомства и МИДа. Память погибших воинов почтили минутой молчания, сообщает "ТВ Центр".

К Могиле Неизвестного Солдата возложили цветы. От частицы Вечного огня зажгут пламя у памятника “Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн”.

Ничего подобного в странах ЕС и НАТО не происходило в последние несколько десятков лет. Сейчас многие бывшие страны соц-лагеря напротив, сносят памятники в отчаянной попытке переписать собственную историю. Мемориальный комплекс в Любляне открыл Владимир Путин в 2016-м году. Во время Первой мировой на территории Словении было около 40 тысяч пленных российских солдат. Во Вторую мировую в Мариборе действовал концлагерь. В начале войны там погибли более пяти тысяч красноармейцев.