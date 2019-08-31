ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Донецке открыли памятник Александру Захарченко

15:20
  • суббота
  • 31 августа 2019

Первого главу ДНР убили ровно год назад

В Донецке открыт памятник первому главе ДНР Александру Захарченко. Монумент установили на Аллее Героев в городском парке культуры. Почтить память Захарченко пришли более двух тысяч человек. В церемонии приняли участие депутаты российской Госдумы, делегации из ЛНР, Абхазии и Южной Осетии, сообщает "ТВ Центр".

Первый глава ДНР был убит в результате теракта 31 августа прошлого года. По итогам предварительного расследования выяснилось, что диверсию организовали сотрудники СБУ при участии западных спецслужб.

Главное сегодня
Открытие памятника Александру Захарченко в Донецке
Открытие памятника Александру Захарченко в Донецке
Александр Захарченко
Александр Захарченко
Памятная доска в честь первого главы ДНР Александра Захарченко
Памятная доска в честь первого главы ДНР Александра Захарченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.