В Донецке открыли памятник Александру Захарченко

Первого главу ДНР убили ровно год назад

В Донецке открыт памятник первому главе ДНР Александру Захарченко. Монумент установили на Аллее Героев в городском парке культуры. Почтить память Захарченко пришли более двух тысяч человек. В церемонии приняли участие депутаты российской Госдумы, делегации из ЛНР, Абхазии и Южной Осетии, сообщает "ТВ Центр".

Первый глава ДНР был убит в результате теракта 31 августа прошлого года. По итогам предварительного расследования выяснилось, что диверсию организовали сотрудники СБУ при участии западных спецслужб.