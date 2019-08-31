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В Москве после реконструкции открылся Детский зоопарк

15:29
  • суббота
  • 31 августа 2019

В нём можно покормить и погладить животных

В Москве после двухлетней реконструкции открылся обновленный Детский зоопарк. После масштабной реконструкции увеличилась его общая территория и контактная зона. Условия содержания животных - на уровне мировых стандартов. Посетителей ждут игровые площадки и скалодром.

Концепция обновленного зоопарка была разработана с учётом опыта ведущих мировых специалистов. Детский зоопарк – самая уютная и добрая площадка специально для самых маленьких посетителей. На входе со стороны Садово-Кудринской много развлекательных зон, большинство из которых интерактивные. Например, взбираясь по скалодрому, можно узнать что-нибудь про животных.

Детский зоопарк стал всесезонным, а его контактная площадка увеличилась в несколько раз. Подготовили и много образовательных программ. К примеру, здесь можно увидеть, как яйцо становится курицей. И понаблюдать за поведением птенцов разного возраста.

На открытие детского зоопарка приехал и мэр Сергей Собянин. Он отметил уникальность объекта. "Нужно, чтобы создавались такие условия, чтобы животные чувствовали себя комфортно и можно было их потрогать только тогда, когда они сами этого захотят. Во-вторых, должны быть созданы условия, чтобы они чувствовали себя комфортно не только летом, но и зимой", - сказал Собянин.

После реконструкции общая площадь помещений Детского зоопарка увеличилась почти в два с половиной раза. Для животных обустроили обогреваемые вольеры, а для посетителей комфортные рекреационные зоны, где можно согреться в мороз и охладиться в жару. И что самое важное - разноплановая и обширная коллекция.

Помимо знакомых всем домашних видов, в ней есть редкие и малоизвестные животные - например, осел Пуату. Таких гибридных ослов в России всего несколько. Порода возникла на северо-западе Африки, а окончательно оформилась во французском регионе Пуату около тысячи лет назад. Отличительные черты - большие размеры, длинная шерсть, выносливость. И главное - доброжелательность к людям.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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