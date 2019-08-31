В Москве построен храм в честь новомучеников и исповедников российских

Итоги работ оценил Владимир Ресин

В московском районе Новокосино возвели церковь в честь новомучеников и исповедников российских. Итоги работ осмотрел 31 августа советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Храмовый комплекс построен на пожертвования. Он расположен в шаговой доступности от жилых домов. Внутри установлен иконостас из резного мрамора. Одновременно церковь смогут посетить до 200 человек, сообщает "ТВ Центр".

Накануне храм освятили. Сейчас здание готовят к сдаче в эксплуатацию. Открыть церковь для прихожан планируют в конце сентября.