В парках Москвы можно послушать оркестры разных стран мира

Концерты проходят в рамках фестиваля "Спасская башня"

Военные оркестры из Японии, Турции, КНДР и Египта выступают в московских парках 31 августа. Концерты проходят в рамках фестиваля "Спасская башня".

В Измайловском парке выступает военный оркестр КНДР, в парке "Красная Пресня" - Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии. На Фонтанной площади Парка Горького можно будет увидеть выступление оркестра "Армони" Вооруженных сил Турции, а в парке "Кузьминки" - оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Алиева. Военные музыканты из Египта играют в музее-заповеднике "Коломенское".