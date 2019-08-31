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В парках Москвы можно послушать оркестры разных стран мира

14:35
  • суббота
  • 31 августа 2019

Концерты проходят в рамках фестиваля "Спасская башня"

Военные оркестры из Японии, Турции, КНДР и Египта выступают в московских парках 31 августа. Концерты проходят в рамках фестиваля "Спасская башня".

В Измайловском парке выступает военный оркестр КНДР, в парке "Красная Пресня" - Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии. На Фонтанной площади Парка Горького можно будет увидеть выступление оркестра "Армони" Вооруженных сил Турции, а в парке "Кузьминки" - оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Алиева. Военные музыканты из Египта играют в музее-заповеднике "Коломенское".

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