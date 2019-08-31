Американский певец Деруло даст первый бесплатный концерт на Сахарова

Выступление пройдёт в рамках фестиваля "PRO лето"

Американский певец Джейсон Деруло впервые бесплатно выступит в Москве. Он станет хедлайнером концерта фестиваля "PRO лето". На сцену на проспекте Академика Сахарова также выйдут Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, группа "Дискотека Авария", Sabi Miss и Кристина Си. Развлекать гостей будут шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

На проспекте Сахарова до вечера будут работать семь спортивных площадок. На них пройдут мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, а также шоу хайлайнеров и BMX-райдеров.

Напомним, что американский рэпер Джейсон Деруло в 2018 году написал трек Colors для Чемпионат мира по футболу, который прошёл в России.