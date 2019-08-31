ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва завершила подготовку к новому отопительному сезону

16:06
  • суббота
  • 31 августа 2019

Все объекты готовы принять тепло

Москва полностью готова к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков. 33 тысячи многоквартирных дома и другие объекты готовы принять тепло.  Энергоснабжающие предприятия провели профилактический ремонт теплосетей, котельных, газопроводов, воздушных линий электропередачи. На предприятиях прошли более 50 учений и тренировок.

В жилых домах проверили системы отопления, отрегулировали  температурно-влажностный режим чердаков, закрыли и остеклили  чердачные слуховые окна, отремонтировали крыши.

Бирюков напомнил, что с 2013 года в столице оптимизируется схема теплоснабжения. Власти стремятся снизить себестоимость энергии, повысить  эффективность и сократить потери.

Главное сегодня
Отопление
Отопление
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.