Москва завершила подготовку к новому отопительному сезону

Все объекты готовы принять тепло

Москва полностью готова к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков. 33 тысячи многоквартирных дома и другие объекты готовы принять тепло. Энергоснабжающие предприятия провели профилактический ремонт теплосетей, котельных, газопроводов, воздушных линий электропередачи. На предприятиях прошли более 50 учений и тренировок.

В жилых домах проверили системы отопления, отрегулировали температурно-влажностный режим чердаков, закрыли и остеклили чердачные слуховые окна, отремонтировали крыши.

Бирюков напомнил, что с 2013 года в столице оптимизируется схема теплоснабжения. Власти стремятся снизить себестоимость энергии, повысить эффективность и сократить потери.